«Нам удалось подписать звезду!» «Арис» – о возвращении Кокорина

Дата публикации: 06-09-2023

Александр Кокорин присоединился к «Арису». Команда из Лимасола объявила о годичной аренде россиянина на сайте.



«Длительное ожидание стоило того, клубу удалось заполучить звездного россиянина из «Фиорентины» в рамках арендного соглашения на 1 год. Его возвращение состоялась не только за счет усилий руководства команды, но и самого футболиста», - написала пресс-служба «Ариса».



С «лилиями» Кокорин связан контрактом до следующего лета. Минувший сезон он также провел в аренде в «Арисе», по итогам которого его признали лучшим футболистом Лиги СИТА. В активе форварда 13 голов и 6 результативных передач. «Арис» вместе с Кокориным первый раз в истории завоевал золотые медали кипрского чемпионата.