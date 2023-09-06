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Шмейхель стал игроком «Андерлехта»

Дата публикации: 06-09-2023

Вратарь Каспер Шмейхель официально продолжит карьеру в «Андерлехте». 36-летний футболист сборной Дании заключил с бельгийским клубом соглашение на год с возможностью продления еще на сезон.

В сезоне-22/23 Шмейхель выступал за «Ниццу», в составе которой провел 46 матчей и пропустил 47 голов. 13 поединков голкипер отыграл «на ноль». Французский клуб и Каспер решили прекратить сотрудничество этим летом.

Шмейхель известен, в первую очередь, по выступлениям за «Лестер Сити». Вместе с «лисами» он становился чемпионом Англии в сезоне 2015/16.

«Андерлехт» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. В следующем матче команда сыграет против «Кортрейка» 17 сентября.

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