Шмейхель стал игроком «Андерлехта»

Дата публикации: 06-09-2023

Вратарь Каспер Шмейхель официально продолжит карьеру в «Андерлехте». 36-летний футболист сборной Дании заключил с бельгийским клубом соглашение на год с возможностью продления еще на сезон.



В сезоне-22/23 Шмейхель выступал за «Ниццу», в составе которой провел 46 матчей и пропустил 47 голов. 13 поединков голкипер отыграл «на ноль». Французский клуб и Каспер решили прекратить сотрудничество этим летом.



Шмейхель известен, в первую очередь, по выступлениям за «Лестер Сити». Вместе с «лисами» он становился чемпионом Англии в сезоне 2015/16.



«Андерлехт» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. В следующем матче команда сыграет против «Кортрейка» 17 сентября.