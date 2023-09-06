«Галатасарай» подписал двух игроков «Тоттенхэма»

Дата публикации: 06-09-2023

«Галатасарай» объявил о подписании двух футболистов «Тоттенхэма»: защитника Давинсона Санчеса и хавбека Танги Ндомбеле.



Санчес перешел в турецкий клуб на полноценной основе. «Желто-красные» заплатят за колумбийского центрдефа 9,5 млн евро, которые будут выплачены равными частями в течение пяти лет. Зарплата Давинсона – 3,2 миллиона евро за сезон.



Ндомбеле присоединился к стамбульцам на правах аренды. Сумма выкупа 26-летнего француза – 15 000 000 евро. Сам полузащитник в Турции получит 3,136 миллиона евро за сезон.



В прошедшем сезоне Санчес провел 24 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах (без результативных действий). На счету Ндомбеле 40 поединков, два гола и одна результативная передача.



«Галатасарай» набрал 7 очков в трех стартовых матчах Суперлиги. Также «львы» сыграют в Лиге чемпионов в группе с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном».