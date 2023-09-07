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Агент защитника «Ракува» Арсенича подтвердил интерес «Локомотива» к игроку

Дата публикации: 07-09-2023

Бранко Хучика, работающий с Зораном Арсеничем, дал комментарии на тему интереса к хорватскому футболисту со стороны «Локомотива».

«Не могу утверждать, что переход Зорана в «Локомотив» состоится, но игрок интересен клубу», - публикует заявление Хучики ресурс «РБ Спорт».

Ранее о возможном переходе защитника в московскую команду сообщил «Чемпионат».

Права на Арсенича принадлежат «Ракуву», за который он выступает с 2021 года. В сезоне 2023/2024 в активе 29-летнего защитника 12 встреч за польскую команду (1 результативная передача).

Соглашение хорвата с «Ракувом» действует до середины 2026 года. Рыночная стоимость Арсенича составляет 1,8 млн евро (по данным портала Transfermarkt.de).

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