Экитике и Верратти не попали в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов

Дата публикации: 07-09-2023

«ПСЖ» не включил Верратти и Экитике в заявку на ЛЧ сезона 2023/2024, пишет «RMC». Оба футболиста остаются в составе парижан, но Луис Энрике, возглавляющий клуб, готов расстаться с ними.



Верратти близок к переходу в «Аль-Араби», а Экитике не нашлось место в команде после подписания нескольких игроков атаки в летнее межсезонье. «Пари Сен-Жермен» усилился Коло Муани, Рамушем и Асенсио, которых тренерский штаб предпочел Экитике. Парижане надеялись, что форварда удастся пристроить в другую команду до завершения трансферного окна. Среди претендентов на него значились «Вест Хэм», «Айнтрахт» и «Кристал Пэлас», но трансфер так и не состоялся.



На групповом этапе Лиги чемпионов правила УЕФА разрешают включать в заявку до 25 футболистов.