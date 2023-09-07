00:37 ()
Свернуть список

«Локомотив» рассматривает подписание форварда «Пари НН» Сулейманова

Дата публикации: 07-09-2023

По данным «Чемпионата», получившего информацию от источника, знакомого с ситуацией, «Локомотив» прорабатывает вариант с подписанием Тимура Сулейманова, принадлежащего «Пари НН».

«Возможность приобретения Сулейманова планируется рассмотреть на совете директоров 7-го сентября», - уточнил источник «Чемпионата».

Сулейманов воспитывался в академии «Локомотива». Однако добраться до первой команды «железнодорожников» ему не удалось. В 2021 году «Пари НН» оформил его переход из «Казанки», заплатив 172 тысячи евро.

В нынешнем сезоне Сулейманов отличился 3 раза в 10 играх за нижегородскую команду.

С «Пари НН» 23-летнего футболиста связывает контракт до июня 2026 года. Transfermarkt.de оценивает нападающего в 1 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close