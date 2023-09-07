«Локомотив» рассматривает подписание форварда «Пари НН» Сулейманова

Дата публикации: 07-09-2023

По данным «Чемпионата», получившего информацию от источника, знакомого с ситуацией, «Локомотив» прорабатывает вариант с подписанием Тимура Сулейманова, принадлежащего «Пари НН».



«Возможность приобретения Сулейманова планируется рассмотреть на совете директоров 7-го сентября», - уточнил источник «Чемпионата».



Сулейманов воспитывался в академии «Локомотива». Однако добраться до первой команды «железнодорожников» ему не удалось. В 2021 году «Пари НН» оформил его переход из «Казанки», заплатив 172 тысячи евро.



В нынешнем сезоне Сулейманов отличился 3 раза в 10 играх за нижегородскую команду.



С «Пари НН» 23-летнего футболиста связывает контракт до июня 2026 года. Transfermarkt.de оценивает нападающего в 1 млн евро.