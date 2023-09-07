Демарай Грэй в ближайшее время перейдет в «Аль-Иттифак»

Дата публикации: 07-09-2023

Следующим клубом Демарая Грэя станет «Аль-Иттифак». Информацией поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер уточнил, что за вингера «Эвертона» саудовская команда заплатит 10 000 000 долларов (около 9,3 млн евро). С новым клубом Грэй подпишет 4-летнее соглашение.



За «Эвертон» футболист выступает с 2021 года. «Ириски» выкупили его контракт у «Байера» за 2 млн евро. Ранее Грэй также защищал цвета «Лестера» и «Бирмингема».



В сезоне 2022/2023 на счету 27-летнего ямайца 36 встреч в футболке «Эвертона», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Его соглашение с «синими» действует до июня 2027 года.



Рыночная стоимость Грея равняется 20 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).