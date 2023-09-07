«Ювентус» хочет продлить контракты с четырьмя игроками

Дата публикации: 07-09-2023

«Ювентус» рассчитывает пролонгировать сотрудничество с 4 игроками. Туринцы намерены начать переговоры по новому соглашению с Федерико Кьезой, Адриеном Рабьо, Федерико Гатти и Войцехом Щесны. Об этом сообщает «La Gazzetta dello Sport».



Приоритетной целью «бьянконери» считается Рабьо, поскольку следующим летом француз может покинуть клуб в статусе свободного агента. Для «Ювентуса» 28-летний хавбек является одним из ключевых игроков, потому Массимилиано Аллегри, тренирующий команду, надеется сохранить его.



В сезоне 2023/2024 туринцы в 3-х первых турах Серии А взяли 7 очков, расположившись на 3-й строчке в таблице. В еврокубках «Ювентус» не участвует по решению УЕФА в связи с нарушениями правил финансового «Fair Play».