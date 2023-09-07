Салах не перейдет из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад»

Дата публикации: 07-09-2023

Саудовский «Аль-Иттихад» так и не сумел склонить «Ливерпуль» к продаже своего лидера Мохамеда Салаха.



Клуб с Ближнего Востока предлагал «красным» 150 миллионов фунтов за выкуп контракта 31-летнего египтянина, действующего до 2025 года. Самому нападающему аравийцы готовы были предложить от 500 до 600 миллионов долларов за три года.



Однако «Ливерпуль» ответил отказом на щедрое предложение. Сообщается, что египетский футболист уже точно не покинет мерсисайдский клуб в это трансферное окно, которое в Саудовской Аравии закрывается сегодня, 7 сентября.



Этим летом «Аль-Иттихад» уже совершил несколько громких покупок, подписав полузащитника Нголо Канте и форварда Карима Бензема (обладателя «Золотого мяча»), а также экс-хавбека «Ливерпуля» Фабиньо. После неудачи с Салахом саудовский клуб приобрел защитника «Бетиса» Луиса Фелипе.



Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 ода. В составе команды Юргена Клоппа он становился победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии, а также однажды лучшим игроком сезона и трижды лучшим бомбардиром АПЛ.



В нынешнем сезоне Мохамед сыграл четыре матча, забил 2 гола, отдал 2 ассиста. «Ливерпуль», идущий третьим в турнирной таблице, 16 сентября сыграет в гостях против «Вулверхэмптона».



Источник – «Foot Mercato».