«МЮ» может продать Санчо в Саудовскую Аравию – клуб уже получил предложение

Дата публикации: 07-09-2023

Вингер сборной Англии Джейдон Санчо имеет шанс сбежать от Эрика Тен Хага. Все решится в ближайшие часы.



Не исключено, что 23-летний футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Сегодня, 7 сентября, там закрывается трансферное окно. Один из саудовских клубов, название которого не уточняется, уже сделал Санчо официальное предложение о переходе. Об этом утверждает журналист Руди Галетти в «Twitter».



Реакция «Манчестер Юнайтед» пока неизвестна. Недавно Санчо открыто раскритиковал Эрика тен Хага, который оставил его вне заявки на матч АПЛ против «Арсенала». Игрок обвинил тренера во лжи, а клуб отстранил Джейдона и грозился применить дополнительные санкции.



В 2021 году «красные дьяволы» выложил «Боруссии» (Дортмунд) за Санчо 85 000 000 евро. За «Ман Юнайтед» англичанин сыграл 82 матча, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.