Поттер отказался возглавить «Лион» вместо Блана

Дата публикации: 07-09-2023

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер отказался возглавить «Лион». Французский клуб планировал им заменить Лорана Блана.



Вариант с «Лионом» ему показался привлекательным, однако Поттер решил, что пока не время возвращаться к тренерской работе.



Английский специалист, ранее работавший с «Эстерсундом» и «Брайтоном», возглавил лондонцев в сентябре 2022 года, сменив на посту Томаса Тухеля. Контракт с Грэмом был рассчитан на пять лет. Однако уже в апреле 2023-го боссы «Челси» уволили коуча из-за неудовлетворительных результатов.



Напомним, 3 сентября «Лион» дома был разгромлен «ПСЖ» (1:4). Это не первое крупное поражение «ткачей» в нынешнем сезоне.



Блан сотрудничает с «Лионом» с октября 2022 года. С «бело-красно-синими» тренер занял 7-е место в сезоне-22/23 и не пробился в еврокубки. В новом розыгрыше Лиги 1 французский клуб стартовал отвратительно: одно очко в четырех турах, последнее место в турнирной таблице. 17 сентября команда Блана примет «Гавр».



Источник – «The Athletic».