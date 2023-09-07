00:38 ()
Свернуть список

Поттер отказался возглавить «Лион» вместо Блана

Дата публикации: 07-09-2023

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер отказался возглавить «Лион». Французский клуб планировал им заменить Лорана Блана.

Вариант с «Лионом» ему показался привлекательным, однако Поттер решил, что пока не время возвращаться к тренерской работе.

Английский специалист, ранее работавший с «Эстерсундом» и «Брайтоном», возглавил лондонцев в сентябре 2022 года, сменив на посту Томаса Тухеля. Контракт с Грэмом был рассчитан на пять лет. Однако уже в апреле 2023-го боссы «Челси» уволили коуча из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, 3 сентября «Лион» дома был разгромлен «ПСЖ» (1:4). Это не первое крупное поражение «ткачей» в нынешнем сезоне.

Блан сотрудничает с «Лионом» с октября 2022 года. С «бело-красно-синими» тренер занял 7-е место в сезоне-22/23 и не пробился в еврокубки. В новом розыгрыше Лиги 1 французский клуб стартовал отвратительно: одно очко в четырех турах, последнее место в турнирной таблице. 17 сентября команда Блана примет «Гавр».

Источник – «The Athletic».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close