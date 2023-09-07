Как изменилась трансферная политика топ-лиг мира за последние пять лет

Дата публикации: 07-09-2023

Клубы АПЛ в летнее трансферное окно потратили больше 2,8 миллиарда евро. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте, что несколько неожиданно – французская Лига 1, с 898 млн. Третья позиция – у Саудовской Про Лиги, клубы которой потратили суммарно 837 миллионов евро.



Именно Про Лига Саудовской Аравии показала наибольший рост сумм, выделяемых на трансферы за последние пять сезонов. По данным «Football Benchmark», еще пять лет назад клубы лиги за лето на приобретение новых футболистов потратили всего 121 миллион евро. В нынешнее трансферное окно расходы выросли на 622%.



Продолжает вести «гонку приобретений» и АПЛ. В сравнении с межсезоньем-2018/2019 расходы клубов Лиги выросли суммарно на 97%. Продолжают расти и трансферные «аппетиты» и клубов Бундеслиги. Правда, как и все всегда в Германии – планомерно и обосновано: в сравнении с летом пятилетней давности траты выросли на 55%.



Из чемпионатов большой пятерки увеличивает расходы на трансферы и французская Лига 1 – 37% роста по сравнению с летом-2018/2019.





Зато удивили испанская Ла Лига и итальянская Серия А. Представители высшего дивизиона итальянского футбола пять лет назад на трансферы тратили почти на уровне клубов АПЛ, а сейчас уступает ей более чем в три раза, поумерив свои трансферные аппетиты на 28%. Еще более бережно к деньгам стали относится клубы Ла Лига, чьи трансферные траты в сравнении с летом пятилетней давности уменьшились на 55%. И да, нынешним летом испанцы потратили на трансферы меньше всех в большой пятерке.



И конечно же, нельзя пройти мимо Китая. Местная Суперлига, еще пять лет назад считавшаяся отличным местом для заработка, окончательно схлопнулась. Всего 2 миллиона евро на трансферы – ничтожная сумма в сравнении со 161 миллионов, которые клубы выложили пять лет назад.



Ну и закрывая тему Саудовской Аравии: вот так выглядит сборная звезд Про Лиги. Согласитесь, впечатляет.



