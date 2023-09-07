00:38 ()
Свернуть список

Как изменилась трансферная политика топ-лиг мира за последние пять лет

Дата публикации: 07-09-2023

Клубы АПЛ в летнее трансферное окно потратили больше 2,8 миллиарда евро. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте, что несколько неожиданно – французская Лига 1, с 898 млн. Третья позиция – у Саудовской Про Лиги, клубы которой потратили суммарно 837 миллионов евро.

Именно Про Лига Саудовской Аравии показала наибольший рост сумм, выделяемых на трансферы за последние пять сезонов. По данным «Football Benchmark», еще пять лет назад клубы лиги за лето на приобретение новых футболистов потратили всего 121 миллион евро. В нынешнее трансферное окно расходы выросли на 622%.

Продолжает вести «гонку приобретений» и АПЛ. В сравнении с межсезоньем-2018/2019 расходы клубов Лиги выросли суммарно на 97%. Продолжают расти и трансферные «аппетиты» и клубов Бундеслиги. Правда, как и все всегда в Германии – планомерно и обосновано: в сравнении с летом пятилетней давности траты выросли на 55%.

Из чемпионатов большой пятерки увеличивает расходы на трансферы и французская Лига 1 – 37% роста по сравнению с летом-2018/2019.


Зато удивили испанская Ла Лига и итальянская Серия А. Представители высшего дивизиона итальянского футбола пять лет назад на трансферы тратили почти на уровне клубов АПЛ, а сейчас уступает ей более чем в три раза, поумерив свои трансферные аппетиты на 28%. Еще более бережно к деньгам стали относится клубы Ла Лига, чьи трансферные траты в сравнении с летом пятилетней давности уменьшились на 55%. И да, нынешним летом испанцы потратили на трансферы меньше всех в большой пятерке.

И конечно же, нельзя пройти мимо Китая. Местная Суперлига, еще пять лет назад считавшаяся отличным местом для заработка, окончательно схлопнулась. Всего 2 миллиона евро на трансферы – ничтожная сумма в сравнении со 161 миллионов, которые клубы выложили пять лет назад.

Ну и закрывая тему Саудовской Аравии: вот так выглядит сборная звезд Про Лиги. Согласитесь, впечатляет.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close