Рауль может возглавить «Вильярреал»

Дата публикации: 08-09-2023

По информации «The Athletic», следующим тренером «Вильярреала» могут назначить Рауля Гонсалеса, в настоящий момент работающего с молодежной командой «Реала».



Кике Сетьен, ранее возглавлявший «желтую субмарину», был отправлен в отставку 5-го сентября. По итогам 4-х туров его команда набрала всего 3 очка, что не устроило руководство клуба, которое решило попрощаться с наставником.



В «Реале» осведомлены о том, что Раулем интересуется «Вильярреал». Сам специалист, ранее отказавший «Эспаньолу», «Айнтрахту» и «Лидсу», обдумывает данный вариант продолжения карьеры.



В минувшем сезоне «Вильярреалу» удалось закончить чемпионат на 5-м месте, что позволило клубу получить путевку в Лигу Европы.