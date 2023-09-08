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Источник: «Зенит» арендует Изидора за 1,35 млн евро

Дата публикации: 08-09-2023

Вильсон Изидор, ранее самовольно покинувший «Локомотив», может стать игроком «Зенита». Согласно информации, опубликованной в «Telegram» Ивана Карпова, петербургский клуб арендует форварда до лета 2024 года. В соглашении будет прописана возможность выкупа, которая не будет обязательной. Аренда футболиста обойдется «Зениту» в 1,35 млн евро.

Ранее сообщалось, что в переговоры по Изидору вступили сразу три клуба РПЛ. Заинтересованность в нападающем проявили ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Однако именно петербуржцы назывались основными претендентами на игрока.

Срок действия контракта Изидора с «Локомотивом» ограничен июнем 2026 года. В текущем сезоне 23-летний француз провел за «железнодорожников» 6 игр (2 гола, 1 ассист).

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