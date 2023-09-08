Источник: Сорокин бесплатно переходит в «Рубин»

Дата публикации: 08-09-2023

Егор Сорокин заключит соглашение с «Рубином». Казанцам футболист «Краснодара» достанется бесплатно. Информацией поделился Иван Карпов.



Инсайдер отметил, что в «Краснодаре» не рассчитывают на Сорокина и хотят завершить с ним сотрудничество из-за большой зарплаты. За сезон защитник получает 0,9 млн евро.



Примечательно, что в «Краснодар» Сорокин перебрался именно из «Рубина». «Быки» выкупили права на защитника, заплатив за него 3 000 000 евро. С момента перехода он провел за «черно-зеленых» 67 встреч (3 результативных паса).



В августе Егора отстранили от тренировок с основой «Краснодара». В сезоне 2023/2024 он еще не выходил на поле.



Transfermarkt.de оценивает 27-летнего россиянина в 1,5 млн евро.