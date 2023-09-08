«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Ван де Бека

Дата публикации: 08-09-2023

«ESPN» утверждает, что «Ман Юнайтед» намерен расстаться с Донни ван де Беком до закрытия трансферного окна в Европе.



К голландцу есть интерес со стороны «Фенербахче» и «Галатасарая». Турецкие клубы еще могут оформить переход хавбека, поскольку трансферное окно для них открыто до 15-го сентября.



Ван де Бека не оказалось в заявке «красных дьяволов» на ЛЧ. Более того, его могут не включить и в заявку клуба на игры АПЛ. Эрик тен Хаг, возглавляющий «МЮ», ранее сообщил футболисту, что после приобретения Софьяна Амрабата и Мэйсона Маунта, в клубе на него не рассчитывают.



С «манкунианцами» Ван де Бек связан контрактом до середины 2025 года. Ценник на 26-летнего голландца составляет 13 млн евро (по версии «Transfermarkt»).