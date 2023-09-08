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Дзагоев близок к переходу в греческий «ПАС Ламия 1964»

Дата публикации: 08-09-2023

Следующим клубом Алана Дзагоева может стать «ПАС Ламия 1964». Такую информацию разместил «Чемпионат», опираясь на данные источника, знакомого с ситуацией.

На подписании Дзагоева настаивает Леонидас Воколос, возглавляющий греческую команду. В настоящий момент стороны обсуждают детали контракта.

Дзагоев находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне хавбек защищал цвета «Рубина». За казанскую команду он провел 20 встреч, отметившись 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Рыночный ценник на 33-летнего футболиста равняется 700 000 евро (источник – Transfermarkt.de).

В составе греческого клуба уже играет экс-футболист ЦСКА. С января 2023 года за «ПАС Ламия 1964» выступает Зоран Тошич.

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