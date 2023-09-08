Руни может вернуться в Англию и возглавить «Бирмингем»

Дата публикации: 08-09-2023

«Бирмингем Сити», выступающий в Чемпионшипе, заинтересован в приглашении Уэйна Руни в качестве главного тренера, если свой нынешний пост покинет Джон Юстас. Об этом пишет «talkSPORT».



У бирмингемского клуба новые владельцы (американцы из «Knighthead Capital»), которые готовы тратить деньги в том числе и на имидж, а громкое имя Уэйна Руни вполне соответствует их проекту.



В настоящее время 37-летний экс-форвард «Эвертона», «МЮ» и сборной Англии тренирует «Ди Си Юнайтед» в МЛС. По слухам, англичанин недоволен своей контрактной ситуацией и готов рассмотреть новые предложения.



«Бирмингем» последний раз играл в АПЛ в сезоне 2010/11. Последние годы «синие» стабильно боролись за выживание в Чемпионшипе. В сезоне 2022/23 их спас от вылета Джон Юстас, для которого эта работа стала первой в качестве полноценного главного тренера.



В настоящий момент окрепший «Бирмингем», купивший 13 новых футболистов, идет на четвертом месте, ни разу не проиграв в пяти турах. Работой Юстаса руководство довольно. Однако тренер присматривается к варианту из Глазго – там вскоре может освободиться пост тренера «Рейнджерс». Кресло шатается под Майклом Билом, который вместе с «джерс» вылетел из квалификации ЛЧ и уступил в дерби «Селтику».



В Англии Руни тренировал «Дерби Каунти» – с ноября 2020-го по июнь 2022-го. «Бараны» вместе с Уэйном вылетели в Лигу 1, но причиной провала стал 21-очковый штраф за финансовые нарушения.