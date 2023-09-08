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Месси забил 65-й гол в карьере со штрафного и догнал Бекхэма

Дата публикации: 08-09-2023

Гол Лионеля Месси, принесший Аргентине победу над Эквадором (1:0) в квалификации ЧМ-2026, стал для аргентинца 65-м в карьере, забитым прямым ударом со штрафного.

По этому показателю 36-летний форвард догнал Дэвида Бекхэма. Еще один гол со штрафного – и Месси сравняется с Роналдиньо и Виктором Легроталье (аргентинским футболистом 1960-х).

Во главе списка – два бразильца: Пеле (70 реализованных штрафных) и Жуниньо Пернамбукано (77). Таким образом, до абсолютного мирового рекорда Лионелю осталось 13 точных ударов.

Ближайший конкурент аргентинца из действующих футболистов – 38-летний Криштиану Роналду (60 штрафных). Между ним и Лео – еще две легенды, Диего Марадона (62) и Зико (63).

Улучшить свой показатель Месси может уже в ближайший вторник, 12 сентября, когда Аргентина во 2-м туре квалификации ЧМ сыграет в гостях против Боливии.

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