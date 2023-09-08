Месси забил 65-й гол в карьере со штрафного и догнал Бекхэма
Гол Лионеля Месси, принесший Аргентине победу над Эквадором (1:0) в квалификации ЧМ-2026, стал для аргентинца 65-м в карьере, забитым прямым ударом со штрафного.
По этому показателю 36-летний форвард догнал Дэвида Бекхэма. Еще один гол со штрафного – и Месси сравняется с Роналдиньо и Виктором Легроталье (аргентинским футболистом 1960-х).
Во главе списка – два бразильца: Пеле (70 реализованных штрафных) и Жуниньо Пернамбукано (77). Таким образом, до абсолютного мирового рекорда Лионелю осталось 13 точных ударов.
Ближайший конкурент аргентинца из действующих футболистов – 38-летний Криштиану Роналду (60 штрафных). Между ним и Лео – еще две легенды, Диего Марадона (62) и Зико (63).
Улучшить свой показатель Месси может уже в ближайший вторник, 12 сентября, когда Аргентина во 2-м туре квалификации ЧМ сыграет в гостях против Боливии.