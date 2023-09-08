Энцо Фернандес может покинуть «Челси» следующим летом

Дата публикации: 08-09-2023

Чемпион мира Энцо Фернандес подумывает об уходе из «Челси» в 2024 году. Игрок недоволен скромными результатами лондонского клуба, а также тем, что он не получает той славы, на которую рассчитывал.



Переход Энцо из «Бенфики» в «Челси» стал главной бомбой минувшего зимнего трансферного окна. «Синие» заплатили «орлам» за свежеиспеченного чемпиона мира в составе сборной Аргентины 121 миллион евро. Контракт полузащитника рассчитан до 2028 года, а по некоторым сведениям – и вовсе до 2031-го.



В момент прихода Фернандеса «Челси» шел на 10-м месте в АПЛ. Результаты клуба впоследствии становились только хуже. Не изменил ситуацию и Лэмпард, сменивший на тренерском посту Грэма Поттера. Лондонцы завершили сезон на 14-й позиции – самой низкой для себя за четверть века. Команда не участвует в еврокубках – это еще одна причина для недовольства 22-летнего аргентинца.



В новом сезоне, уже под руководством Маурисио Почеттино, «Челси» продолжает выступать нестабильно: два поражения и 4 очка в четырех турах Премьер-лиги, тяжелая победа над «Уимблдоном» в Кубке лиги (с победным голом как раз Фернандеса).



В настоящий момент Фернандес в составе сборной Аргентины участвует в матчах квалификации ЧМ-2026. В первом туре отбора «бело-голубые» переиграли сборную Эквадора, Энцо отыграл все 90 минут. Источник – Fichajes.net.