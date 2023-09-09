«Фенербахче» предлагали услуги Черникова и Баринова

Дата публикации: 09-09-2023

Карьера Александра Черникова из «Краснодара» могла продолжиться в «Фенербахче». Его услуги были предложены турецкой команде. В качестве альтернативного варианта рассматривался Дмитрий Баринов, принадлежащий «Локомотиву». Однако обоих кандидатов не одобрили в тренерском штабе «Фенербахче». Информацию разместил в своем Twitter-аккаунте Яджиз Сабункуглу.



Ранее ряд источников писали, что Черниковым интересовался «Лион». Французы хотели купить игрока «Краснодара» за 5 млн евро, но «быков» не устроила финансовая составляющая сделки. Ценник на Черникова равняется 2,5 млн евро («Transfermarkt»). В текущем сезоне он выходил на поле в 10 играх (1 гол).



Баринов оценивается в € 8 млн евро. В сезоне 2023/2024 в его активе 9 матчей (1 гол).