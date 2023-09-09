Защитник Малькевич перешел из БАТЭ в «Урал»

Дата публикации: 09-09-2023

Карьера Владислава Малькевича продолжится в «Урале». По информации Transfermarkt.de, трансфер обошелся клубу из Екатеринбурга в 0,2 млн евро.



«Урал» подписал контракт с белорусским левым защитником Владиславом Малькевичем. К команде он присоединится по завершению матчей сборной Белоруссии в рамках отбора на чемпионат Европы», - написали в пресс-службе екатеринбургской команды.



Малькевич обучался футболу в академии БАТЭ. В основе «желто-синих» игрок дебютировал в 2016 году. Однако закрепиться в составе борисовчан ему удалось лишь в 2022 году. В текущем сезоне Малькевич провел 23 встречи, отметившись 2 забитыми мячами и 3 результативными пасами.



В активе 23-летнего защитника 11 игр за национальную сборную (1 гол).