Ташуева назначили главным тренером «Факела»

Дата публикации: 09-09-2023

В пресс-службе «Факела» сообщили о назначении Сергея Ташуева главным тренером клуба. Информация о деталях соглашения отсутствует.



Тренерская карьера Ташуева началась почти 30 лет назад. В разное время он был наставником «Анжи», «Кубани», «Краснодара» и «Спартака» (Нальчик). Последним местом работы 64-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавил осенью 2022 года. Из грозненского клуба Ташуев ушел 15-го августа.



Прежним тренером «Факела» был Вадим Евсеев, которого освободили от должности 5-го сентября.



Воронежцы в 7 турах сумели одержать всего 1 победу (над «Пари НН»). «Факел» расположился на 15-й строчке в таблице РПЛ с 4 набранными очками. Следующим соперником клуба будет «Урал».