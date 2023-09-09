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Экс-игрок «Арсенала» Пепе стал футболистом «Трабзонспора»

Дата публикации: 09-09-2023

Николя Пепе перешел из «Арсенала» в «Трабзонспор».

«Я здесь, чтобы выиграть чемпионство и добиться успеха», - публикует заявление хавбека пресс-служба турецкого клуба в «Twitter».

Николо Скира ранее сообщил, что Пепе договорился с «Арсеналом» о досрочном расторжении контракта. С «Трабзонспором» полузащитник подпишет соглашение на 1 сезон с опцией продления еще на 1 год.

Примечательно, что «пушкари» согласились отпустить Пепе бесплатно, несмотря на то, что 4 годами ранее заплатили за него 80 млн евро.

В прошлом сезоне хавбек был игроком «Ниццы», за которую выступал на правах аренды. В 28 встречах за французскую команду Пепе забил 8 мячей и отдал 1 голевой пас.

Transfermarkt.de оценивает футболиста в 18 млн евро.

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