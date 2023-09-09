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Руководство «Баварии» согласилось на покупку хавбека «Фулхэма»

Дата публикации: 09-09-2023

Жоау Палинья, права на которого принадлежат «Фулхэму», ближайшей зимой может стать игроком «Баварии».

По данным издания «Sport1», Кристоф Фройнд, являющийся спортивным директором мюнхенцев, поддержал Томаса Тухеля, возглавляющего команду, в намерении приобрести португальца. Тухель постоянно контактирует с Фройндом, и они уверены, что «Баварии» необходимо купить игрока в опорную зону.

За «Фулхэм» Палинья выступает с прошлого года. «Дачники» заплатили за него «Спортингу» 20 млн евро. Соглашение португальца с «Фулхэмом» действует до середины 2027 года. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего опорника 2 встречи в АПЛ (1 забитый мяч).

Рыночная стоимость Палиньи – 40 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).

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