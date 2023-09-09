Новичок «Челси» Лавия получил травму на тренировке и выбыл на длительный срок

Дата публикации: 09-09-2023

Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной на тренировке в пятницу. Об это пишет издание «Evening Standard».



У 19-летнего бельгийца подозревают разрыв мышц лодыжки. Футболист пропустит длительный период, если худшие прогнозы относительно повреждения подтвердятся.



Лавиа перешел из «Саутгемптона» в августе, подписав семилетний контракт с «синими». Сообщается, что общая сумма трансфера с различными бонусами достигает 58 миллионов фунтов. Бельгиец еще не успел дебютировать в новой команде.



«Челси» занимает 12-е место в АПЛ, набрав четыре очка. В следующем матче подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Борнмутом» 17 сентября.