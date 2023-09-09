22:38 ()
Свернуть список

Новичок «Челси» Лавия получил травму на тренировке и выбыл на длительный срок

Дата публикации: 09-09-2023

Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной на тренировке в пятницу. Об это пишет издание «Evening Standard».

У 19-летнего бельгийца подозревают разрыв мышц лодыжки. Футболист пропустит длительный период, если худшие прогнозы относительно повреждения подтвердятся.

Лавиа перешел из «Саутгемптона» в августе, подписав семилетний контракт с «синими». Сообщается, что общая сумма трансфера с различными бонусами достигает 58 миллионов фунтов. Бельгиец еще не успел дебютировать в новой команде.

«Челси» занимает 12-е место в АПЛ, набрав четыре очка. В следующем матче подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Борнмутом» 17 сентября.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close