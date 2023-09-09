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Официально: «Аль-Духаиль» арендовал Коутиньо

Дата публикации: 09-09-2023

Бразильский вингер «Астон Виллы» отправился в аренду в катарский клуб «Аль-Духаиль». Речь идет о Филиппе Коутиньо.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона, есть ли опция выкупа игрока – не сообщается.

Футболист взял в новом клубе 9-й номер.

Отметим, что контракт 31-летнего Коутиньо с «Астон Виллой» истекает летом 2026 года. Прошлым летом англичане выкупили права на него у «Барселоны».

В сезоне 2022/2023 бразилец провел за клуб из Бирмингема 22 матча и забил 1 гол.

В общей сложности у Коутиньо 43 встречи за «львов», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 3 ассистами.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Филиппе в 10 000 000 евро.

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