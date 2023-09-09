«Ювентус» предложит Щенсны новый контракт со снижением зарплаты

Дата публикации: 09-09-2023

«Ювентус» готов начать переговоры со своим вратарем Войцехом Щенсны о продлении контракта.



Действующее соглашение 33-летнего поляка с клубом истекает в 2025 году. «Старая синьора» намерена предложить голкиперу продление до 2026 года, но с условием снижения зарплаты – с 7 до 5 миллионов евро в год.



Щенсны с 2017 года (перешел из «Арсенала») сыграл за «Ювентус» 218 матчей (из них 89 «на ноль»), пропустил 203 гола. В сезоне 2022/23 он защищал ворота команды лишь однажды – в первом туре против «Удинезе» (выездная победа 3:0). Затем отсутствовал из-за повреждения. 7 сентября Войцех провел свой 74-й поединок за сборную Польши против Фарер (2:0).



«Бянконери» в прошлом сезоне заняли седьмое место в Серии А. Команду оштрафовали на 10 очков в чемпионате за финансовые махинации, а впоследствии отстранили от еврокубков. В нынешнем чемпионате «Юве» набрал 7 очков и занимает третье место после 3-х туров.



Источник – журналист Николо Скира.