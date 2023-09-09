Пал вечный рекорд Пеле. Неймар опередил Короля футбола в сборной Бразилии

Дата публикации: 09-09-2023

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.



Перед матчем с Боливией (5:1) футболист имел в активе 77 забитых голов за «селесао», наравне с легендарным Пеле. Гол во втором тайме поединка вывел Неймара в единоличные лидеры бразильской сборной.



Напоследок форвард оформил дубль, и теперь в его активе 79 голов. После матча Неймару вручили футболку с номером 79, отметив момент появления нового лучшего бомбардира в истории сборной.



31-летний игрок выступает за национальную команду с 2010 года и провел 125 матчей. В составе национальной команды Неймар стал Олимпийским чемпионом Рио-2016 и завоевал Кубок конфедераций-2013.



После разгрома над Боливией, Бразилия лидирует в южноамериканском отборе на чемпионат мира-2026. В следующем матче «желто-зеленые» сыграют с Перу в ночь на 13 сентября.