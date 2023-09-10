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«Барселона» хочет приобрести Кварацхелию летом 2024 года

Дата публикации: 10-09-2023

Ресурс «El Nacional» информирует, что «Барселона» изучает возможность трансфера Хвичи Кварацхелии следующим летом.

В руководстве «сине-гранатовых» уверены, что финансовые проблемы клуба практически решены. «Барселона» намерена найти деньги для подписания грузинского полузащитника. В ближайшие месяцы каталонцы планируют понаблюдать за игрой Кварацхелии, который, как считают в клубе, вскоре может стать звездой мирового уровня.

Минувший сезон получился для футболиста весьма удачным. В 43 играх за «Наполи» Хвича отличился 14 раз и отдал 14 результативных передач.

С «партенопейцами» хавбек связан трудовыми отношениями до июня 2027 года. Портал Transfermarkt.de оценивает Кварацхелию в 85 000 000 евро.

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