«Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива»

Дата публикации: 10-09-2023

Вильсон Изидор арендован петербургским клубом.



«Зенит» договорился с «Локомотивом» об аренде французского нападающего с возможностью выкупа. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона», - сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».



В «Зените» центрфорвард выбрал себе 10-й номер, ранее принадлежавший Малкому.



Переход Изидора в петербургскую команду получился весьма неожиданным. Летом к игроку проявляли интерес «Мец» и «Марсель», но осуществить его трансфер им не удалось. В сентябре нападающий самовольно покинул базу «Локомотива» и отправился во Францию, надеясь до завершения трансферного окна подписать сменить клубную прописку.



По информации, размещенной на портале «Transfermarkt», аренда Изидора обойдется «Зениту» в 1,35 млн евро.