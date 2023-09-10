«Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива»
Вильсон Изидор арендован петербургским клубом.
«Зенит» договорился с «Локомотивом» об аренде французского нападающего с возможностью выкупа. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона», - сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».
В «Зените» центрфорвард выбрал себе 10-й номер, ранее принадлежавший Малкому.
Переход Изидора в петербургскую команду получился весьма неожиданным. Летом к игроку проявляли интерес «Мец» и «Марсель», но осуществить его трансфер им не удалось. В сентябре нападающий самовольно покинул базу «Локомотива» и отправился во Францию, надеясь до завершения трансферного окна подписать сменить клубную прописку.
По информации, размещенной на портале «Transfermarkt», аренда Изидора обойдется «Зениту» в 1,35 млн евро.