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Верратти и Дракслер в ближайшее время перейдут в катарские клубы

Дата публикации: 10-09-2023

Сразу два футболиста «ПСЖ» находятся в шаге от переезда в Катар. Речь идет о Юлиане Дракслере и Марко Верратти. Длительные переговоры по их переходу в катарские клубы завершились успешно.

Верратти пополнит состав «Аль‑Араби». Хавбек договорился с клубом по условиям личного соглашения, а руководство команды из Дохи согласовало трансфер с «ПСЖ». В ближайшее время состоится медосмотр итальянца, после чего он подпишет контракт с «красными». В прошлом сезоне Верратти выходил на поле в 38 играх за «Пари Сен-Жермен» (1 ассист).

Карьера Дракслера продолжится в «Аль‑Ахли». Данный переход стороны согласовывали «несколько часов». Сезон 2022/2023 немец провел в аренде в «Бенфике», где в 10 встречах отличился 1 раз.

Источник – «L’Equipe».

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