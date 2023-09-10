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«Рома» интересуется Пруцевым

Дата публикации: 10-09-2023

В «Роме» рассматривают вариант с подписанием Егора Пруцева, принадлежащего «Црвене Звезде». Информацию разместил ресурс «Сalciomercato».

Сообщается, что римляне посетили игру Лиги конференций между «Целе» и «Маккаби», в которой Пруцев сделал голевую передачу. С августа 2023 года россиянин находится в аренде в словенской команде. В «Роме» считают, что покупка 20-летнего хавбека будет неплохим вложением средств.

Состав «Црвены Звезды» россиянин пополнил прошлым летом, подписав с клубом соглашение на 4 года. Белградская команда выкупила его контракт у «Сочи» за 0,9 млн евро. Весной этого года Пруцев оформил сербское гражданство.

В России полузащитник также успел поиграть за «Нефтехимик» и «Текстильщик».

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