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Источник: «Динамо» предложило «Гремио» 10 млн евро за Бительо

Дата публикации: 10-09-2023

«Globo Esporte» утверждает, что «Динамо» хочет заполучить Бительо. Москвичи уже направили «Гремио» предложение по хавбеку. Москвичи оценили игрока в 10 млн евро.

«Мушкетеры» дадут ответ по трансферу в ближайшие дни. При этом в собственности «Гремио» находится лишь 70% прав на центрального полузащитника.

Марсело Каран, работающий с бразильцем, ранее сообщил, что тот готов попробовать себя в России.

Бительо обучался футболу в структуре «Гремио», куда попал в 2018 году. Всего на счету 23-летнего игрока 78 встреч за команду (15 забитых мячей, 7 голевых пасов).

Соглашение футболиста с «Гремио» истекает в декабре 2025 года. Рыночный ценник на Бительо равняется 7 млн евро («Transfermarkt»).

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