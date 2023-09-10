ЦСКА интересовался защитником «Атлетико Минейро» Араной

Дата публикации: 10-09-2023

Луис Гарсия, работающий с Гильерме Араной, сообщил, что его клиент мог оказаться в ЦСКА. «Армейцы» рассматривали вариант с его трансфером, но сделка не состоялась.



«ЦСКА был заинтересован в Аране, но «Атлетико Минейро» отказался вступать в переговоры и продавать своего капитана. Возможен ли переход защитника в ЦСКА в этом году? Мне кажется, нет», - публикует заявление агента ресурс «Спорт-Экспресс».



Трудовые отношения Араны с «черно-белыми» действуют до конца декабря 2024 года. В нынешнем сезоне на его счету 16 игр за клуб (1 голевая передача).



Ориентировочная стоимость 26-летнего центрального защитника составляет 10 млн евро (Transfermarkt.de).



В активе Араны 4 встречи за сборную Бразилии (без результативных действий).