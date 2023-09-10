Пачета возглавил «Вильярреал»

Дата публикации: 10-09-2023

«Вильярреал» объявил о назначении Хуана Хосе Мартина Рохо, более известного как Пачета, на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.



55-летний специалист сменил Кике Сетьена, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. Руководители «желтой субмарины» также рассматривали кандидатуры Хулена Лопетеги и Рауля.



Пачета оставался без работы с апреля 2023 года, когда он был уволен из «Вальядолида». Тренер также известен по работе с «Эльче», «Уэской» и рядом других испанских команд.



«Вильярреал» занимает 15-е место в Примере. 17 сентября команда Пачета примет «Альмерию». На групповом этапе Лиги Европы «желтые» сразятся с «Ренном», «Маккаби» из Хайфы и «Панатинаикосом».