Шапаренко может покинуть «Динамо» – на звезду киевлян нашелся неожиданный претендент
Хавбек «Динамо» (Киев) Николай Шапаренко попал в сферу интересов «Трабзонспора». Турецкий клуб рассматривает 24-летнего игрока как усиление линии полузащиты. Об этом сообщает «Sporx».
Отмечается, что «Динамо» может одобрить переход Шапаренко, если «Трабзонспор» удовлетворит финансовые запросы «бело-синих». Трансферное окно в Турции закроется 15 сентября.
Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра в матче с «Бешикташем» и не поможет сборной Украины в поединке против Италии. Восстановление футболиста займет до трех недель.
В нынешнем сезоне Николай сыграл в семи поединках за киевлян во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
«Динамо» занимает 10-е место в УПЛ. «Трабзонспор» идет на 7-й позиции в Суперлиге.
«Transfermarkt» оценивает Шапаренко в € 8 млн.