Антони отстранен от тренировок с «Ман Юнайтед» на фоне обвинений в насилии

Дата публикации: 10-09-2023

Бразильский вингер «МЮ» Антони остался без футбола на период расследования.



«Манчестер Юнайтед» наконец-то отреагировал на обвинения против Антони. Бывшая девушка футболиста и две женщины заявили о случаях насилия. За дело взялись правоохранители.



Английский клуб на официальном сайте сообщил, что Антони не вернется к тренировкам с командой, чтобы разобраться с обвинениями. «Красные дьяволы» осудил насилие, но от более резких решений по бразильцу воздержались.



Сам вингер заявил, что договорился с командой об «отпуске» на время рассмотрения дела, а также готов сотрудничать с полицией, чтобы очистить свое имя. Футболист продолжит получать зарплату.



Антони перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» год назад за 95 миллионов евро.



Ранее стало известно, что 23-летнего игрока исключили из сборной Бразилии.