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«Ливерпуль» хочет закрыть вопрос с Цимикасом поскорее

Дата публикации: 10-09-2023

«Ливерпуль» планирует как можно быстрее подписать новый контракт с левым защитником Костантиносом Цимикасом. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, клуб уже продвинулся вперед в переговорах с игроком. Пока сроки нового соглашения неизвестны.

Текущий трудовой договор Цимикаса с командой Юргена Клоппа рассчитан до лета 2025-го года.

Нынешний сезон стал для 27-летнего футболиста сборной Греции четвертым в составе «мерсийсайдцев». Он присоединился к «Ливерпулю» в августе 2020-го, перейдя из «Олимпиакоса» за 13 000 000 евро. С того момента защитник поучаствовал в 62 матчах в составе английского гранда, отдав 12 ассистов.

На сегодняшний день рыночная стоимость Цимиакоса оценивается в 18 млн евро.

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