1xBet примет участие в выставке SiGMA BALKANS/CIS 2023

Дата публикации: 11-09-2023

4-7 сентября в Лимассоле, Кипр, пройдет выставка SiGMA BALKANS/CIS 2023. Форум посвящен индустрии гемблинга и партнерского маркетинга, является крупнейшим в Южной и Восточной Европе, и соберет профессионалов отрасли.

На ивенте будут представлены 750 операторов, а общее количество участников достигает 12 тысяч. Представители глобальной букмекерской компании 1xBet примут активное участие в работе выставки и будут рады приветствовать всех гостей на своем тематическом стенде.

Команда 1xBet будет рада вновь встретиться со старыми знакомыми и познакомиться с новыми участниками рынка Представители букмекерской компании готовы поделиться обменяться мнениями о перспективах бизнеса и обсудить взаимовыгодные условия сотрудничества в рамках партнерской программы.

Участников SiGMA BALKANS/CIS 2023 ждет весьма насыщенная программа. Более 200 экспертов рынка выступят с докладами и мастер-классами, на которых расскажут о развитии индустрии и эффективном нетворкинге. Самые интересные темы - ответственный беттинг, тренды казино, киберспорт, криптовалюта и блокчейн, искусственный интеллект, Web3, метаверс, инфлюенсеры и цифровой маркетинг.

В первый день выставки будут вручены премии SiGMA BALKANS/CIS Gaming Awards. Букмекерская компания 1xBet вышла в финал, где поборется за победу в четырех категориях: «Партнерская программа года», «Спортивный букмекер года», «Киберспортивный продукт года» и «Маркетинговая кампания года».

Компания благодарна организаторам выставки SiGMA BALKANS/CIS 2023 за возможность пообщаться с партнерами из других стран, завести новые деловые связи и получить актуальную информацию о развитии гемблинг-индустрии в различных европейских регионах.

О 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О выставке SiGMA BALKANS/CIS

SiGMA BALKANS/CIS 2023 — крупная региональная выставка, посвященная индустрии гемблинга. Форум организован международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга.