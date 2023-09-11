1xBet приняла участие в выставке SiGMA BALKANS/CIS 2023

Дата публикации: 11-09-2023

C 4 по 7 сентября в Лимассоле прошла SiGMA BALKANS/CIS - одна из самых ожидаемых конференций года в сфере iGaming.

Конференция SiGMA BALKANS/CIS 2023 известна своими панельными дискуссиями, вдохновляющими лекциями и широкими возможностями для общения. В этом году форум собрал более 750 ведущих операторов рынка, которые представили свои идеи для нового бизнес-сезона.

Более 5000 посетителей выставки обсудили актуальные вопросы развития беттинга и гемблинга, а также обменялись мнениями о перспективах индустрии. Команда 1xBet приняла активное участие во всех событиях SiGMA BALKANS/CIS 2023 и провела серию переговоров с партнерами, рассказав им о возможностях для бизнеса с партнерской программой бренда.

По традиции в рамках выставки прошла церемония вручения премий SIGMA CIS Awards 2023. В этом году глобальная букмекерская компания 1xBet получила сразу две награды - в номинациях «Спортивный букмекер года» и «Партнерская программа года».

«Мы были очень рады приехать на Кипр и посетить крупнейшую региональную выставку Южной и Восточной Европы. Наша компания получила возможность рассказать новым партнерам о преимуществах работы с 1xBet и мы постарались предоставить гостям форума всю необходимую информацию», - отметили представители 1xBet.

Компания 1xBet благодарна организаторам выставки SiGMA BALKANS/CIS 2023 за возможность живого общения с партнерами из других стран и получение ценной информации для дальнейшего роста.

До встречи на следующих международных форумах!

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О выставке SiGMA BALKANS/CIS

SiGMA BALKANS/CIS 2023 — крупная региональная выставка, посвященная индустрии гемблинга. Форум организован международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга.