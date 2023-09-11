«Барселона» хочет урезать де Йонгу зарплату по новому контракту

Дата публикации: 11-09-2023

«Mundo Deportivo» сообщает о намерении «Барселоны», испытывающей финансовые трудности, снизить зарплату Френки де Йонгу. В клубе подготовили для хавбека новое соглашение, по которому он будет получать меньше.



Действующий контракт с голландцем рассчитан до середины 2026 года, поэтому его агенты не намерены форсировать события. Представители де Йонга хотят получить свидетельства того, что их клиент в ближайшие годы будет рассматриваться каталонцами как один из ключевых футболистов.



В прошлом сезоне на счету 26-летнего полузащитника 43 встречи в футболке «блаугранас» (2 забитых мяча, 4 голевые передачи). По его итогам Френки в составе «Барселоны» взял чемпионский титул Ла Лиги.