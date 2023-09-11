21:18 ()
Свернуть список

«Барселона» хочет урезать де Йонгу зарплату по новому контракту

Дата публикации: 11-09-2023

«Mundo Deportivo» сообщает о намерении «Барселоны», испытывающей финансовые трудности, снизить зарплату Френки де Йонгу. В клубе подготовили для хавбека новое соглашение, по которому он будет получать меньше.

Действующий контракт с голландцем рассчитан до середины 2026 года, поэтому его агенты не намерены форсировать события. Представители де Йонга хотят получить свидетельства того, что их клиент в ближайшие годы будет рассматриваться каталонцами как один из ключевых футболистов.

В прошлом сезоне на счету 26-летнего полузащитника 43 встречи в футболке «блаугранас» (2 забитых мяча, 4 голевые передачи). По его итогам Френки в составе «Барселоны» взял чемпионский титул Ла Лиги.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close