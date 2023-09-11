Источник: «Гремио» принял предложение по Бительо от «Динамо»

Дата публикации: 11-09-2023

«Гремио» согласился отпустить Бительо в «Динамо». Фабио Алейшо написал в «Telegram», что бразильцы приняли предложение московской команды. Судьба трансфера теперь находится в руках самого полузащитника, которому предстоит решить, хочет ли он продолжить карьеру в России.



Подробности возможной сделки ранее опубликовал ресурс «Ge Globo», сообщивший, что «Динамо» готово выложить за Бительо 10 млн евро.



Хавбек связан трудовыми отношениями с «Гремио» до конца 2025 года. В нынешнем сезоне в его активе 43 игры (9 голов, 5 результативных передач).



Transfermarkt.de оценивает 23-летнего футболиста в 7 000 000 евро.



В настоящее время Бительо находится в стане олимпийской сборной своей страны.