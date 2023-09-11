Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии

Дата публикации: 11-09-2023

В Немецком футбольном союзе («DFB») решили досрочно прекратить сотрудничество с Ханс-Дитером Фликом. Вместе со специалистом от работы с командой отстранены Данни Роль и Маркус Цорг, которые были его помощниками. Информация появилась на сайте «DFB».



9-го сентября немцы разгромно проиграли Японии (1:4). Руди Феллер, занимающий должность управляющего директора сборной, назвал этот матч позором. Примечательно, что именно он 12-го сентября выведет Германию на товарищескую встречу с Францией в качестве и.о. тренера команды.



Флик работал в немецкой сборной с весны 2021 года. Катарский ЧМ-2022 Германия под его началом провалила, не сумев выйти из группы. В последних встречах команда Флика также выглядела неубедительно (4 поражения и 1 ничья в 5 играх).