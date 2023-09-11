«Атлетик» намерен приобрести игрока «Реал Сосьедада» Гонсалеса

Дата публикации: 11-09-2023

«Атлетик» рассчитывает усилиться Урко Гонсалесом, принадлежащим «Реалу Сосьедад».



Ресурс «Todofichajes» информирует, что клуб нацелен на обновление состава и ищет молодых игроков. «Атлетик» интересуется Гонсалесом, который отличается своей универсальностью. Футболист может эффективно действовать на позиции опорника и защитника.



Гонсалес воспитывался в академии «Реала Сосьедад». За основную команду он дебютировал осенью 2021 года в игре с «Реалом». Всего на его счету 2 встречи в Ла Лиге (без результативных действий). В текущем сезоне Гонсалес еще не появлялся на поле в составе «бело-голубых».



Контракт с опорником истекает летом 2028 года. Стоимость 22-летнего игрока составляет 0,7 млн евро (согласно «Transfermarkt»).