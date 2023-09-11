«Атлетико» намерен подписать Жоржиньо следующим летом

Дата публикации: 11-09-2023

«Атлетико» рассчитывает подписать Жоржиньо свободным агентом по окончании сезона 2023/2024. Информацию опубликовал ресурс «Todofichajes».



Контрактом хавбека владеет «Арсенал». Мадридцы не планируют платить «пушкарям» за трансфер Жоржиньо и готовы дождаться следующего лета, чтобы подписать футболиста бесплатно после того, как его соглашение с «красно-белыми» истечет.



Итальянец не смог стать игроком основы в «Арсенале» Микеля Артеты. При этом ранее, будучи футболистом «Наполи», он говорил о желании попробовать себя в команде Диего Симеоне.



«Арсенал» подписал Жоржиньо в январе этого года, заплатив за него 11,3 млн евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник выходил на поле в 3 играх АПЛ (без результативных действий).