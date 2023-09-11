Источник: «Зенит» близок к трансферу защитника, которого отправит в аренду в «Факел»

Дата публикации: 11-09-2023

«Зенит» в скором времени может пополниться Алаа Грамом. Петербуржцы почти договорились с тунисским «Сфаксьеном» по трансферу центрбека.



В Telegram-канале Ивана Карпова появилась информация, что переход Грама обойдется «Зениту» в 0,8 млн евро. С 22-летним футболистом будет подписано соглашение на 4 года. При этом после закрытия сделки тунисца отправят в «Факел», за который он будет выступать в рамках арендного договора без опции выкупа.



За основную команду «Сфаксьена» Грам выступает с 2019 года. В текущем сезоне в его активе 3 встречи (1 забитый мяч). Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает защитника в 800 000 евро.



В активе Грама 1 игра за сборную Туниса (без забитых мячей).