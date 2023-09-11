«Реал» нашел альтернативу Мбаппе – мадридцы могут утащить нападающего «Ман Сити»
«Сливочные» думает о будущем и уже составляют список следующих трансферных целей. Приход Килиана Мбаппе остается под вопросом, поэтому «Реал» подготовил другой вариант.
Как информирует «Fichajes», испанский гранд попытается заполучить в свою команду Хулиана Альвареса. Руководство «Реала» видит в 23-летнем форварде «Манчестер Сити» большой потенциал. В то же время «горожане» нацелены на нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона. Приход игрока «чаек» может поспособствовать уходу Альвареса, чем надеются воспользоваться в Мадриде.
Напомним, что аргентинец присоединился к «Сити» в 2022 году. Хулиан Альварес сыграл за английский клуб 55 матчей, в которых забил 19 голов и оформил шесть ассистов. Действующее соглашение футболиста с командой Пепа Гвардиолы рассчитано до 2028 года.