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«Реал» нашел альтернативу Мбаппе – мадридцы могут утащить нападающего «Ман Сити»

Дата публикации: 11-09-2023

«Сливочные» думает о будущем и уже составляют список следующих трансферных целей. Приход Килиана Мбаппе остается под вопросом, поэтому «Реал» подготовил другой вариант.

Как информирует «Fichajes», испанский гранд попытается заполучить в свою команду Хулиана Альвареса. Руководство «Реала» видит в 23-летнем форварде «Манчестер Сити» большой потенциал. В то же время «горожане» нацелены на нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона. Приход игрока «чаек» может поспособствовать уходу Альвареса, чем надеются воспользоваться в Мадриде.

Напомним, что аргентинец присоединился к «Сити» в 2022 году. Хулиан Альварес сыграл за английский клуб 55 матчей, в которых забил 19 голов и оформил шесть ассистов. Действующее соглашение футболиста с командой Пепа Гвардиолы рассчитано до 2028 года.

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