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Нагельсманн – фаворит на пост главного тренера сборной Германии

Дата публикации: 11-09-2023

«Бундестим» осталась без руководителя, поскольку за провальные результаты уволили Ханса-Дитера Флика. Федерация футбола Германии рассчитывает быстро найти ему замену и уже избрала трех кандидатов.

Согласно информации L'Équipe, фаворитом на пост главного тренера является Юлиан Нагельсманн, которого в марте текущего года уволили из «Баварии». 36-летний специалист летом попадал в сферу интересов многих клубов, впрочем, к работе так и не вернулся.

В шорт-листе также есть еще два кандидата – Луи ван Гал и Оливер Гласнер. Австрийский тренер работал в Бундеслиге и выигрывал Лигу Европы с «Франкфуртом» в 2022 году.

Напомним, что в матче против сборной Франции, который запланирован на 12 сентября, Германией будет руководить Руди Феллер.

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