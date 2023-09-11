«Барселона» удвоит зарплату Хави, но контракт будет короче

Дата публикации: 11-09-2023

Хави в ближайшие дни продлит контракт с «Барселоной», сообщает «Marca». Но не до 2026-го, как планировалось ранее, а только до 2025-го.



Специалист пришел в кризисную «Барсу» осенью 2021 года на маленькую зарплату, поскольку у клуба были финансовые проблемы. Теперь после выигранного чемпионства Хави попросил поднять оклад до той суммы, которая соответствовала бы статусу тренера топ-клуба.



«Барселоне» такое требование не понравилось, клуб не планировал сильно увеличивать расходы на главного тренера, ведь финансовый дефицит остается. Однако стороны сошлись на том, что зарплата Хави будет удвоена.



Хави сделал «Барселону» чемпионом Испании, но команда два года не выходит в плей-офф Лиги чемпионов.